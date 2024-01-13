وزير الاتصالات: مدينة المعرفة تضم جامعات عالمية مختلفة التخصصات

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد أهم المدن العلمية في مصر كونها تشمل جامعات وأكاديميات عالمية وشاملة لمختلف التخصصات إضافة إلى مراكز تعليمية لذوي الهمم.

مراحل مدينة المعرفة

وأوضح عمرو طلعت خلال تصريحاته لبرنامج هنا العاصمة، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن مدينة المعرفة تنقسم إلى عدة مراحل؛ الأولى تشتمل على 4 مبانٍ رئيسية؛ أولها مبنى مصر المعلوماتية والتي تعد أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات على المستوى الأفريقي.

جامعة مصر المعلوماتية تمنح خريجيها شهادة مزدوجة

وتابع وزير الاتصالات: «جامعة مصر المعلوماتية تمنح خريجيها شهادة مزدوجة بين الجامعة والجامعات الدولية الأخرى التي تحظى بمرتبة عالمية من التصنيف الجامعي»، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من إنشائها هو إعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات سوق العمل بشكل حرفي ومتقدم.

كما توفر الجامعة منح دراسية لطلابها مجانية بشكل كامل ونصف مجانية؛ وذلك بهدف تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار.