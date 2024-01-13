انطلاق فعاليات أندية السكان 2024 في مراكز شباب سوهاج

نفذ مركز شباب مدينة طما، اليوم السبت، جلسة فيلم باستخدام تقنية الدراما لمناقشة قضية زواج الأطفال، في تمام الساعة 2 مساءً، وذلك ضمن فعاليات أنشطة أندية السكان، المُنفذة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

أنشطة أندية السكان

وتهدف الجلسة إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا السكان ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال وختان الإناث، والاهتمام برفع الوعي بصحة المراهقين وتنظيم الأسرة.

وتُقام الفعاليات باستخدام تقنيات متنوعة، مثل تقنية الدراما «الفيلم»، فضلًا عن إقامة الفعاليات الرياضية والجلسات التفاعلية، إضافة إلى إستخدام الفن متمثلاً في جلسات الغناء «فريق شمندورة»، وعروض المسرح التفاعلي «فريق نواة».

رفع الوعي في المجتمع

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، ضرورة الاهتمام بأنشطة أندية السكان، التي تعتبر نقطة أساسية لرفع الوعي في المجتمع، إذ تقدم دورًا حيويًا، كمراكز لتوعية المجتمع داخل مراكز الشباب، ويأتي ذلك بمتابعة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وعباس محمد مدير إدارة طما ومصطفى زكريا مدير إدارة التدريب بالمديرية، ونفذ وأدار الجلسة، علاء محمد مدرب أندية السكان.