«رياضة سوهاج» تنظم ورشة عمل لتعليم الفتيات صناعة الإكسسوارات

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة سوهاج، أنه تم تنظيم ورشة عمل تحت شعار «علمني حرفة» في مركز شباب مدينة دار السلام بسوهاج، وذلك في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة العمل الحر والعمل على تقليل مشكلة البطالة وزيادة دخل الأفراد والأسر.

تعليم حرفة صناعة الإكسسوارات

وقال الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، تمت الورشة يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر، واشتملت على تعليم حرفة صناعة الاكسسوارات، وشارك فيها 25 فتاة.

وأضاف «فريد»، أن هذه هذه الورشة تأتي ضمن خطة مركز الشباب في قسم الخدمات بهدف تعليم المهارات الحرفية واليدوية للشباب.

ولاقى هذا النشاط اهتمامًا كبيرًا من قبل الفتيات اللاتي يرغبن في تعلم مثل هذه الحرف اليدوية واكتساب مهارات جديدة تساعدهن في تطوير أنفسهن وتحقيق دخل إضافي.

وقد وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، بتنفيذ مثل هذه الورش على مستوى المحافظة، نظرًا لدورها الإيجابي في مكافحة البطالة وزيادة دخل الأسر وبالتالي تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.