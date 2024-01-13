سباق «أبو الهول الخيري» يجمع 1000 متسابق من 34 دولة لصالح مستشفى الناس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع فريق «Stamina Sports»، عن انطلاق سباق أبو الهول الخيري في أهرامات الجيزة الكبرى، بمشاركة 1000 متسابق من 34 دولة مختلفة.

أقيم السباق لمسافة 5 كيلومترات، وبدأ من ميدان الرماية وانتهى عند الأهرامات، وقد أبدى المشاركون سعادتهم واستمتاعهم بهذه التجربة، الفريدة من نوعها وسط هذا الموقع الأثري الرائع.

جمع التبرعات لصالح مستشفى الناس

وتهدف فاعلية السباق، إلى جمع التبرعات لصالح مستشفى الناس، وتحديدًا لإنقاذ قلوب الأطفال، وقد حرص المشاركون على المشاركة في الماراثون بمجهوداتهم الذاتية والمالية، دعمًا للتجربة الخيرية النبيلة، والمساهمة في تطوير مستشفى الناس، لاستقبال أكبر عدد من الحالات المرضية الإنسانية.

وقد أشاد أيمن ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة مستشفى الناس، بجهود المشاركين ومشاركتهم في هذا السباق الخيري، موجهًا الشكر للمشاركين في الماراثون.

أما حسن خليفة، مؤسس فريق Stamina، فقد أعرب عن سعادته بمشاركة الرياضيين من 34 دولة مختلفة في هذا الموقع الأثري الرائع، من أجل هذه القضية الخيرية.

نقل أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، تحيات وشكر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للمشاركين في الفعالية.

تطوير الرياضة المصرية

وأكد الوزير إشادة بدور الشركات الخاصة في تطوير الرياضة المصرية، ومؤكدًا اهتمام الوزارة بتوسيع قاعدة المشاركين في الفعاليات الرياضية التي تقام في مصر وجذب عدد كبير من السائحين للمشاركة في مثل هذه الفعاليات.

وأوضح أن هذا السباق الخيري يعكس النجاح والتفاني في دعم الأعمال الخيرية والرياضية في مصر، ويساهم في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة والمبادرات الخيرية لصالح المجتمع.