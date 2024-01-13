رفع 320 طن قمامة في حملة للنظافة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رفع 320 طن قمامة و40 طن أتربة، وناتج تقليم أشجار، و20 طن مخلفات صلبة، في حملة للنظافة بالمنطقة المركزية وعلى الطرق السريعة، بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

رفع 320 طن قمامة بالدقهلية

وأشار إلى أنّ الحملات جاءت في المراكز المختلفة بمحافظة الدقهلية، وهي تمى الأمديد والمنزلة وبلقاس ونبروه والمطرية وجمصة، لرفع كفاءة النظافة والتشجير، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

غسيل أرصفة جامعة المنصورة

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، أنّ الحملات شملت أعمال غسيل أرصفة جامعة المنصورة، بامتداد شارع جيهان بحي الجامعة، وتقليم الأشجار والحشائش بشارع الجيش وحول محيط ميدان رمسيس، والجزر الوسطى بشارع الجيش وحديقة الأسرة.

وجرى رفع كفاءة النظافة العامة بشارع المشاية والجمهورية وعبد السلام عارف وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة، وشارع بوابة توشكى وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوتة وسكة ومنطقة سندوب والمجزر والترعة وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكة القديمة والجديدة ومشعل والنخلة والثانوية والمدير والبدالة والدراسات وعبده معروف وقناة السويس.