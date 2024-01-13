داليا البحيري تعلن تعرضها لأزمة صحية

أعلنت الفنانة داليا البحيري، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تعرضها لأزمة صحية دون الكشف عن أي تفاصيل.

ونشرت داليا البحيري صورة لكلبتها معلقة: «عيانة جدًا بقالي يومين وكوكو حبيبتي ما سابتنيش لحظة واحدة علي قد بس ما بتطلع تتمشى وتاكل وترجع جري كأنها سايبة ضناها ترجع جري ملهوفة وعينيها كلها تساؤل وقاعدة كده بتحرسني أجمل وأوفي كائنات.. بحبك يا كوكو أوي».

مسلسل بدون مقابل

وتعاقدت داليا البحيري مؤخرا على المسلسل الرمضاني بدون مقابل والذي يشاركها فيه البطولة مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: هاني البحيري ومحمد أبو داود، وإخراج جمال عبد الحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي لايت.