موعد عمرة المولد النبوي 2023.. تبدأ في صفر وتنتهي في رجب

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الأربعاء، هلال شهر صفر لعام 1445 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يليه التساؤل وانتظار موعد عمرة المولد النبوي 2023 لأداء مناسك العمرة في أيام مميزة عند الله.

ويوافق موعد عمرة المولد النبوي 2023 ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، والتي يقبل عليها كثير من الأشخاص والمسلمين حول العالم الذين يحرصون على أداء العمرة في تلك الأوقات، بعيدا عن عمرة رمضان التي ترتفع تكلفتها بالنسبة للكثيرين.

موعد عمرة المولد النبوي 2023

ومن المتوقع، وفق باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق في حديثه لبوابة الوطن، أن يبدأ موعد عمرة المولد النبوي 2023 من نهاية الشهر الجاري ويستمر حتى شهر سبتمبر، حيث يسافر المسلمون في تلك الأوقات إلى الأراضي السعودية.

ومن المتوقع وفق الحسابات الفلكية، أن يوافق المولد النبوي الشريف سيوافق الخميس 27 سبتمبر، والذي يحصل الموظفون والعاملون بالدولة فيه على إجازة رسمية.

وتستعد شركات السياحة، لإعلان الضوابط الخاصة بعمرة المولد النبوي الشريف 2023 خلال الأسبوع المقبل.