شعبة الأدوية: مصر ستصبح من أكبر دول العالم في صناعة مشتقات البلازما خلال 2024

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، نخطط لتوطين صناعة الأورام ومشتقات الدم، ومصر ستصبح واحدة من أكبر دول العالم في صناعة مشتقات الدم والبلازما في العام الجاري.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن متوسط زيادة سعر الدواء خلال السنتين الماضيين تتراوح بين 15% إلى 30%، ولم تحدث زيادة على أسعار الدواء بالشكل المبالغ فيه كما يتم الحديث.

مواجهة زيادة أسعار الدواء

وعن مواجهة زيادة أسعار الدواء في الصيدليات، أشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن هيئة الدواء المصري تشن حملات تفتيشية باستمرار على الصيدليات للتأكد من البيع بنفس الأسعار الرسمية وعدم التلاعب في سعر الدواء، ويتم عمل مخالفات ومحاضر للمخالفين، لافتًا: المكمل الغذائي ليس له تسعيرة غذائية.

وتابع: من حق المريض أن يأخذ العلاج بالسعر المكتوب على علبة الدواء وعدم دفع أكثر من السعر الرسمي، وأطالب المواطنين بضرورة التواصل مع هيئة الدواء والخط الساخن 15301 في حالة اكتشاف أي حالة تلاعب بالأسعار أو في حالة نقص أنواع معينة من الدواء بالأسواق.

وأشار أيضا إلى أن لجنة الموزعين ترصد جميع الأدوية المتداولة بالأسواق، مشيرا إلى أن أي دواء خاص بالتخسيس يتم تناوله وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج فقط، محذرًا من تناول الأدوية المغشوشة لأنها مسئولية كبيرة وهيئة الدواء تعمل في هذا الملف لتحجيمه.