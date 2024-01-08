«سموم بنها» يحذر من التعامل الخاطئ مع الأدوية: أبعدوها عن الأطفال

ناشد مركز السموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة بنها المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم، مشيرا في بيان إلى استقبال 3483 حالة تسمم تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها خلال عام.

خريطة استقبال الحالات في مركز سموم بنها

أوضح بيان مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة بنها، أنه أصدر برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها وبرئاسة الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب ببنها، والمشرف على قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، تقريرًا بعدد الحالات التي استقبلها المركز خلال عام.

أوضح بيان مركز السموم بطب بنها، أن الحالات التي تم استقبالها خلال عام بلغ 3483 حالة تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية ومخدرات ومشتقات بترولية ومواد كاوية وأدوية علاجية وتسمم غذائي ولدغات حشرات التي تعامل معها القسم.

نسب الإصابة بالتسمم ببنها الجامعي

أضاف التقرير أنه بلغت حالات التسمم الدوائي بإجمالى 1644 حالة بنسبة مئوية 47% و618 تناول مواد كيماوية بنسبة 17%، و590 حالة مبيد حشري بنسبة 16% و244 حالة مخدرات بنسبة 7% و239 حالة اختناق غاز بنسبة 6% و91 حالة مشتقات بترولية بنسبة 6% و50 حالة تسمم غذائي بنسبة 1% و36 قرص غلة بنسبة 1%.