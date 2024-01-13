فريق شباب المدينة بالصدارة و«كهرباء عتاقة» في الوصافة بالدوري الممتاز للناشئين

أعلنت إدارة المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم المصري فرع السويس، ترتيب مسابقة الناشئين مواليد 2006 للموسم الكروي 2023-2024، بعد الأسبوع الثامن من عمر المسابقة، وقد احتل فريق نادي شباب المدينة المركز الأول وكهرباء عتاقة المركز الثاني.

المركز الأول من نصيب مركز شباب المدينة

وجاء ترتيب، جدول الدوري الذي، أعلنته منطقة السويس لكرة القدم فرع الاتحاد المصري لكرة القدم، احتلال فريق نادي شباب قرية لمدينة المركز الأول في الجدول، بحصوله على 19 نقطة حققها من 8 مباريات، فيما يأتي نادي كهرباء عتاقة في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

وجاء ترتيب الفرق في جدول المسابقة كالتالي:

1- مركز شباب المدينة لعب 8 مباريات، حقق المركز الأول برصيد 118 نقطة، له 21 هدفا وعليه 8 أهداف.

2- كهرباء عتاقة، المركز الثاني لعب 8 مباريات، المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ليه 19 هدفا وعليه 8 أهداف.

3- نادي التجارة، المركز الثالث، برصيد 15 نقطة، جمعها من لعب 8 مباريات، له 15 هدفا وعليه 11.

4- مركز شباب قرية عامر، لعب 8 مباريات، المركز الرابع برصيد 5 نقاط، ليه 10 أهداف وعليه 18 هدفا.

5- نادي النوبة، لعب 8 مباريات، المركز الخامس برصيد 4 نقاط، له 11 هدفا وعلية 25 هدفا.