«عامر» في الصدارة.. جنوب سيناء وصيفا بالدوري الممتاز للناشئين مواليد 2008

أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة فرع السويس، جدول ترتيب مسابقة الناشئين مواليد 2008 للموسم الكروي 2023-2024، بعد الأسبوع الثامن من عمر المسابقة، وفيه احتل فريق نادي شباب قرية عامر المركز الأول في حين احتل فريق جنوب سيناء المركز الثاني.

وتضمن جدول الدوري الذي أعلنته منطقة السويس لكرة القدم التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه قد احتل فريق نادي شباب قرية عامر المركز الأول في الجدول، وحصوله على 18 نقطة حصدها من 8 مباريات، ويأتي نادي جنوب سيناء في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

وجاء ترتيب الفرق في جدول المسابقة كالتالي:

1- مركز شباب قرية عامر لعب 8 مباريات، المركز الأول برصيد 18 نقطة، له 28 هدف وعليه 14.

2- نادي جنوب سيناء، المركز الثاني لعب 8 مباريات، المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ليه 22 هدف وعليه 20.

3- مركز شباب عرب المعمل، لعب 8 مباريات، المركز الثالث، برصيد 12 نقطة، له 17 هدف وعليه 18.

4- نادي الغريب، لعب 8 مباريات، المركز الرابع برصيد 12 نقطة، ليه 19 هدف وعليه 22.

5- نادي كهرباء عتاقة، لعب 8 مباريات، المركز الخامس برصيد 3 نقاط، له 11 هدف وعلية 23 هدفا.