لبنى عسل: الشغل الشاغل لمصر منذ 7 أكتوبر إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

عقَّبت الإعلامية لبنى عسل، على مزاعم إسرائيل المحتلة أمام محكمة العدل الدولية، قائلة إن الدولة المصرية نفت هذه المزاعم الإسرائيلية جملةً وتفصيلاً: «بالبلدي كده إسرائيل الكيان المجرم المحتل بترمي بلاها على مصر ودايما بتجر شكل مصر عبر تصريحاتها».

شوفنا المشھد المھيب

وأضافت عسل خلال برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة قائلة: «شوفنا المشھد المھيب ووصفت لبنى عسل محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم الإبادة الجماعية أمام محكمه العدل الدولية بالمشهد المهيب وقد مر 100 يوم على المجازر التي يرتكبها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني البريء» مشيرة إلى أن الشغل الشاغل للدولة المصرية منذ 7 أكتوبر الماضي أي منذ 100 يوم هو إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة».

إسرائيل هاجمت جنوب أفريقيا

يضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن إسرائيل هاجمت جنوب أفريقيا في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية في الدعوة المقامة منها، وبررت فعلتها واتهاماتهم باطلة قائلاً: «إسرائيل مش عارفة تفسر للعالم أفعالهم وفضايحهم راحوا راميين البلا على مصر وقالوا إن مصر هي اللي مانعة، ده على اعتبار أن العالم كله مصاب بالعمى مش شايف، وعلى اعتبار أن أمين عام الأمم المتحدة لما جه ووقف على باب رفح ومنعوا دخوله».