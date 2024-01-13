بلوك مختلف ووزن زائد.. أحدث ظهور لخالد الصاوي (صور)

فاجأ الفنان خالد الصاوي الجمهور، بعدما ظهر بلوك مختلف ووزن زائد، وذلك خلال برومو حلقته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم»، الذي يذاع عبر شاشة قناة «on»، ويعد ذلك أحدث ظهور لخالد الصاوي.

أحدث ظهور للفنان خالد الصاوي

ويظهر خالد الصاوي مع منى الشاذلي، رفقة أبطال وصناع فيلم «لية تعيشها لوحدك»، والمقرر إذاعتها يوم 17 يناير.

ويتحدث خالد الصاوي، خلال الحلقة عن كواليس شخصيته بفيلم لية تعيشها لوحدك، وكيف استعد لها، وكذلك رفضه للمشاركة في العمل بالبداية.

تفاصيل فيلم «لية تعيشها لوحدك»

فيلم «لية تعيشها لوحدك» تدور أحداثه في إطار من الدراما، تدور الأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، بجانب خالد الصاوي، أبرزهم شريف منير، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليسش، مؤمن نور، أمينة شلباية، فاطمة عادل، وغيرهم .