رئيس مدينة دمنهور يستعرض خريطة المشروعات المتوقعة للعام المالي المقبل

عقد محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، جلسة التخطيط التشاركي المجتمعي، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2024/2025، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمركز دمنهور، ومديري الإدارات بالوحدة المحلية.

وأكد رئيس دمنهور، أن الخطة الاستثمارية ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن.

وأشار «كجك»، إلى ضرورة الاستعداد لكافة الاحتمالات لنتمكن من التعامل بأفضل صورة مع أي تحديات قد تعوق تنفيذ أهداف الخطة، واستغلال كافة الفرص المتاحة بما يحقق أعلى عائد يستفيد منه المواطنين.

وعلى هامش الاجتماع، استعرض رئيس مدينة دمنهور خريطة المشروعات المتوقعة للعام المالي القادم لاستكمال متطلبات المشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والتي تم وضعها بناء على رؤية مصر 2023، كما تم بحث سبل تعظيم دور القطاع الخاص، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، كما استمع رئيس المركز إلى أهم المقترحات الخاصة بخطة العام المالي القادم.

توجيهات لعقد جلسات تشاورية في البحيرة

جاء الاجتماع ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة عقد تلك الجلسات التشاورية، تفعيلا للتخطيط التشاركي وحتى تكون الخطة القادمة معبرة عن طموحات كافة القطاعات.