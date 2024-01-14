«خليل» 72 عاما من الغناء في شوارع الإسكندرية: يحلم بالشهرة لنشر روح المحبة

يواصل المطرب خليل، البالغ من العمر 72 عامًا، إحياء حفلات غنائية في شوارع الإسكندرية، على أمل أن يصبح مشهورًا ويتمكن من نشر روح المحبة بين الناس.

عاوز أكون مشهور

ويروي خليل، الذي يقيم في منطقة غيط العنب، أنه بدأ الغناء منذ طفولته، وتعلم العزف على آلة العود، وكتب العديد من الأغاني التي تغنى بالحب والسياسة والحزن والفرح.

ويقول «خليل» في حديثه لـ«الوطن»: «لم أفكر سابقًا في الشهرة، لكن بعد انتشار الأغاني الهابطة والمهرجانات، أردت أن أكون مشهورًا ويسمعني كل الشعب المصري، ولا أقيد نفسي بالسن، ولكني أعيش على الأمل الذي ولد حديثًا بداخلي».

أشعر أنني ما زلت شابًا

ويضيف: «أعيش منذ طفولتي في منطقة غيط العنب بالإسكندرية، وأغني لأهل غيط العنب وكرموز، وأشاركهم أفراحهم، ويدعونني دائمًا لأغني في حفلاتهم، ويفرحون بأدائي، لأني متمكن في الغناء لنفسي، وأستطيع تقليد جميع المطربين، فإمكانياتي الصوتية كبيرة، وأستطيع التحكم في أحبال صوتي، وما زلت أستطيع العطاء، وليس سني الكبير عائقًا أمامي، فرغم بلوغي العام الثاني والسبعون، إلا أنني أشعر أنني مازلت شابًا».

ويأمل «خليل» أن يحظى بفرصة للغناء على مسارح مصر الكبرى، وأن يسمع صوته جمهورًا أكبر، ويحقق حلمه في نشر روح المحبة بين الناس.