خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. تبدأ غدا الأحد

يبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، غدا الأحد، خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد ملء الاستمارة للعام الجاري.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

ووفقا لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن الفترة المحددة لملء وتنفيذ خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، سوف تكون خلال الفترة من يوم الأحد 14 يناير إلى منتصف ليل الخميس 22 فبراير 2024 ، وهي مهلة كافية للطلاب للتسجيل وتحدى أي ظروف خاصة بشبكة الإنترنت وعمليات التسجيل.

وطالبت الوزارة، طلاب الثانوية العامة بالتركيز التام والتمهل عند ملء استمارة الثانوية العامة 2024، خاصة دقة البيانات، ومن بينها توضيح كل المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية، وهي على النحو التالي:

أولا: استمارة طلاب الشعبة الأدبية

يجب تدوين هذه المواد، في استمارة الثانوية العامة، لطلاب الشعبة الأدبية وهي:

اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثانيا: طلاب الشعبة العلمية (العلوم)

يجب تدوين هذه المواد، في استمارة الثانوية العامة، لطلاب الشعبة العلمية (العلوم) وهي:

اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثًا: طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات)

يجب تدوين هذه المواد، في استمارة الثانوية العامة، لطلاب الشعبة العلمية (العلوم) وهي:

اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.