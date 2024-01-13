رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة في جنوب سيناء.. 7 خطوات

أعلن محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، بدء تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة، غدًا الأحد إلكترونيًا، عبر رابط حددته من قِبل وزارة التربية والتعليم.

وقال «عقل»، في بيان: «يجب على الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس بدايةً من الغد، على أن يكون آخر موعد للتسليم يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024».

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023 /2024، حرصت وزارة التربية والتعليم على أن يكمل الطالب استيفاء الاستمارة الخاصة بالتقدم للامتحان إلكترونيا وحفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها.

وأوضح، أن التسجيل على الموقع الإلكتروني سيستمر حتى يوم الخميس 22 فبراير 2024، وآخر موعد لتقديم الإستمارة داخل المدارس 29 فبراير 2024، وذلك عبر الرابط التالي: https://moeregister.emis.gov.eg/.

كانت وزارة التربية والتعليم شددت على الجميع الالتزام بمواعيد تسجيل الاستمارات للتقدم لإمتحانات الثانوية العامة، موضحة عدم السماح بقبول الاستمارات بعد المواعيد المقررة لها إلا بأسباب مقننة تقبلها الجهات المعنية.

المواد المقرر الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تأكد الطلاب من توضيح المواد التي سيؤدي فيها الامتحانات في الاستمارة الإلكترونية، وهي كالآتي:

أولاً: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية.. اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، والإقتصاد والإحصاء.

ثانياً: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم).. اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، الكيمياء، والأحياء، والجيولوجيا والعلوم البيئية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

ثالثاً.. بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات).. اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية ، والفيزياء ، والكيمياء، والرياضيات البحتة، والرياضيات التطبيقية، والتربية الدينية ، والتربية الوطنية ، والاقتصاد والإحصاء.

خطوات تسجيل الإستمارة الإلكترونية

وتضمنت خطوات تسجيل الإستمارة الإلكترونية لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لسنة 2024 الآتي:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم

- اختيار الخدمات الإلكترونية

- اختيار التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة

- تسجيل البريد الإلكتروني الموحد على المنصه «Office 365»

- وضع الرقم السري الخاص بالبريد الإلكتروني

- ملء البيانات المطلوبة للاستمارة

- التأكد من صحة جميع البيانات المدونة والضغط على حفظ استمارة، وطباعتها وتسليمها إلى المدرسة

ويدفع الطالب مبلغ 210 جنيهات، تقسم إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات، إضافة إلى 10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للامتحان.