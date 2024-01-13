إشادات دولية بدور مصر في تأمين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين بغزة

حظيت مصر بإشادات دولية، خلال الـ«100 يوم» الماضية، لما بذلته من مجهودات فى تمرير المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك تبنى الدعوة إلى وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلى على القطاع بشكلٍ كامل، تقديراً لدورها فى الدعوة إلى انعقاد قمة «القاهرة للسلام»، ووضع رؤية حققت توافقاً دولياً حول إنهاء الصراع، فضلاً عن أنها على مدار الأشهر الماضية تحولت إلى قبلة لقادة العالم لبحث الأزمة، كما أجرى العديد من القادة اتصالات بالرئيس عبدالفتاح السيسى؛ للتنسيق والتشاور سواء فيما يتعلق بالعدوان أو تداعياته.

«بايدن» يشكر الرئيس السيسى على مجهوداته.. ويطالب إسرائيل بعدم تجاوز القوانين الدولية

ووجّه الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لجهوده فى دخول المساعدات إلى غزة، مؤكداً، خلال كلمة له، أنه يجب زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين فى غزة، مطالباً إسرائيل بعدم تجاوز القوانين الدولية الإنسانية.

كما ثمَّن الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، التزام مصر بالجهود التى تبذلها من أجل المدنيين، موضحاً أنه يجب أن نبذل جميعاً ما بوسعنا من أجل تفادى التصعيد وإعداد مبادرة السلام والأمن والتصدّى لأسباب المشكلات التى نعيشها.

وأشاد الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، بشجاعة الرئيس السيسى وموقفه وجهوده من أجل الشعب الفلسطينى فى غزة، مؤكداً أنه وكل أفراد الشعب الفنزويلى يقدمون له كل الدعم من أجل نصرة العدل وإنقاذ الشعب الفلسطينى من الإبادة الجماعية.

«المفوضية الأوروبية»: نشكرها لاستقبال الجرحى

وقالت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس، إن مصر تقوم بدور مهم فى إرسال المساعدات إلى غزة. وأضافت «أورسولا»، خلال مؤتمر بمطار العريش الدولى، أننا «نشكر مصر على استقبال الجرحى الفلسطينيين»، مشيدة بالجهود المصرية فى إيصال المساعدات.

«المجلس الأوروبى»: يجب التوصل لحل الدولتين

فى حين أشاد رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى غزة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل المساعدات لسكانه، مؤكداً دعمه للرئيس السيسى وما تقوم به مصر، ودعمه للأردن أيضاً ولكل دول المنطقة بشكل عام لتلبية احتياجات السكان المدنيين فى غزة، مضيفاً: «يجب أن نحشد جهودنا للتوصل إلى حل الدولتين، ونعمل معاً حتى تكون هناك خطة سلام حقيقية فى المنطقة، وهذا هو هدفنا».

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن شكره لمصر، معبراً: «نشكر مصر على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ولجعل مطار العريش متاحاً للمساعدة الحيوية، لا وقت لنضيعه فكل لحظة لها أهميتها».

كما أشاد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جيون، بالجهود المصرية المبذولة لفتح ممر إنسانى، مؤكداً تقدير بلاده لهذا الدور، وهو الأمر نفسه الذى ذهبت إليه وزيرة الخارجية اليابانية، حيث أكدت فى تصريحات لها أن «مصر كان لها دور عظيم الشأن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة».

وثمَّن سيرجيو فرانكا دانيس، مندوب البرازيل لدى مجلس الأمن الدولى، الجهود المصرية لتيسير استخدام معبر رفح من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال «دانيس»، خلال جلسة بشأن تسريع المساعدات إلى غزة، إنه لا بد من زيادة المساعدات إلى القطاع، وأن تتضمن كل الضروريات بما فيها الوقود.

وأكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، أن هناك مباحثات ومساعى مع الحكومة والهلال الأحمر على أعلى المستويات لتقديم الدعم والمساعدات للسكان فى غزة، مؤكدة إدانة المنظمة بقوة للهجمات على المرافق الصحية بموجب القانون الدولى الإنسانى.