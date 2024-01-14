فتح شاشات العرض بمراكز الشباب بالمنوفية مجانا لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق

ساعات قليلة، تفصل المنتخب الوطني على أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 أمام منتخب موزمبيق، في اللقاء الذي ينطلق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على استاد فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار، ويشاهد المصريون المباراة خلف الشاشات بآمال تحقيق الفراعنة لنتيجة إيجابية كخطوة أولى في طريق حصد النجمة الثامنة.

استقبال مراكز الشباب للجماهير

قال الدكتور محمد سلامة وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع مراكز الشباب والرياضة في نطاق المحافظة على أهبة الاستعداد لاستقبال الجماهير لمشاهدة أولى مباريات دور المجموعات مجانا، مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية من توفير كافة سبل الراحة للشباب.

حلم الحصول على البطولة الإفريقية

ويسعى المنتخب الوطني لإسعاد الملايين من عشاقه في تحقيق كأس أمم إفريقيا هذا العام من خلال الاعتماد على نجوم الكرة المصرية بقيادة النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي يحلم بتحقيق لقب قاري مع منتخب بلاده لتعزيز حصوله على الكرة الذهبية هذا العام.