منسق حياة كريمة بالغربية: نفذنا 876 مشروعا خدميا بمركز زفتى

كشفت الدكتورة زينب حامد المسق العام لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، عن أنشطة وخدمات المبادرة لأهالي قرية نهطاي التابعة لمركز زفتى، والتي تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية

وقالت زينب حامد، خلال تصريحاتها لبرنامج الحياة اليوم، إن مشروعات مبادرة حياة كريمة التي نفذت داخل قرية نهطاي اشتملت على كافة شرايين ومقومات الحياة سواء من غاز طبيعي أو خدمات الإنترنت أو الصرف الصحي، «عمدنا على أن نوجه كافة أنواع الدعم اللوجستي بمختلف أنواعه للقرية وذلك للارتقاء بحياة المواطنين».

876 مشروعا خدميا

وتابعت المنسق العام لحياة كريمة، أن حرصت حياة كريمة بالغربية خلال السنوات الماضية على تنفيذ ما يقرب من 876 مشروعا خدميا في مركز زفتى؛ الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على قرية نهطاي وجعلها من القرى النموذجية على مستوى الجمهورية.

واختتمت المنسق العام لحياة كريمة حديثها معربة عن خالص شكرها للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمسهماتهم في إنجاز المشروعات بشكل دوري وسريع.