«صحة المنيا» تحرير 6 آلاف و97 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة خلال 2023

أعلنت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، المرور على 15 ألفًا و659 منشأة غذائية خلال عام 2023، وتحرير 6 آلاف و97 محضرًا لمنشآت مخالفة، وضبط 769 منشأة تعمل دون ترخيص وبها نقص في الاشتراطات الصحية.

وقال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، إنّ إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، أعدمت 24 ألفًا و875 كيلو أغذية، و5 آلاف و419 لتر مواد سائلة، وضبطت 15 ألفًا و153 كيلو أغذية و15 ألفًا و652 لتر مواد سائلة، وسحب 4380 عينة مواد غذائية، واستخراج 17 ألفًا و252 شهادة صحية.

مرور مكثف على المنشآت الغذائية

وتأتي جهود مراقبة الأغذية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

استهداف القرى الأكثر احتياجا

وتواصل مديرية الصحة في محافظة المنيا، إطلاق القوافل الطبية المجانية التي تستهدف القري الأكثر احتياجا التي تبعد أكثر من 15 كيلومترًا عن أقرب مستشفى عام أو مركزي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بصحة المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين مجانا وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات الحكومية العامة، وهذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.