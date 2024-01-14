«الأرصاد»: 8 مدن دافئة اليوم.. شمس ساطعة والعظمى تسجل 26 درجة

توقعت غرف عمليات المحافظات، ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأحد، في 8 مدن، لتصل العظمى إلى 26 درجة مئوية، فيما تسجل الصغرى 18 درجة، مع أجواء مشمسة نهارًا، معتدلة ليلا.

وأوضحت أنّ درجات الحرارة تنخفض في بعض المدن، من درجتين إلى 3 درجات، وتسجل مدينة سانت كاترين 2 درجة مئوية.

طقس اليوم بالمحافظات

وتشهد المدن الدافئة بطقس اليوم الأحد سطوع الشمس نهارًا، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة بفترة الظهيرة، ويجعلها قبلة للباحثين عن الدفء، خاصة أن معظم المدن الدافئة اليوم تعد من أشهر المشاتي بالعالم، منها أسوان والغردقة وشرم الشيخ.

المدن الدافئة اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة المدن الدافئة خلال طقس اليوم الأحد كالتالي:

- مدينة شلاتين: درجة الحرارة العظمى تسجل 26 درجة مئوية، والصغرى 197 درجة مئوية.

- الغردقة: العظمى تسجل 23 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.

- مرسى علم: العظمى تسجل 23 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.

- شيخ الشيخ: درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.

- رأس حدربة: درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.

- حلايب: العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.

- أبو رماد: العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

- أسوان: درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 10 درجة مئوية.