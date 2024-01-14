بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب العلمي والأدبي

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 إلكترونيا، للطلاب المُقيدين للشعبتين العلمي والأدبي بمختلف المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وفقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، موضحة كل التفاصيل والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الطلاب.

بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تقرير صادر عنها، أنه يجب علي الطلاب عند بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، اتباع عدد من الإجراءات والخطوات خلال عميلة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وضرورة التدقيق الجيد عند ملء البيانات الخاصة بالمواد الدراسية الموجودة في الاستمارة الإلكترونية.

الثانوية العامة 2024

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أبرز الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها عند بدء وفقاً لتقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في الآتي :

** استمارة طلاب الشعبة الأدبية، وتشمل مواد اللغة الأجنبية الأولى والثانية واللغة العربية والتاريخ والفلسفة وعلم النفس والإحصاء والتربية الدينية والوطنية والاقتصاد والجغرافيا

** استمارة طلاب الشعبة العلمية علوم وتشمل مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، والثانية، والكيمياء و الأحياء و الجيولوجيا و الفيزياء والاقتصاد والتربية الوطنية والدينية.

** استمارة طلاب الشعبة العلمية رياضيات وتشمل مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية و الفيزياء والرياضيات التطبيقية والبحتة والكيمياء والتربية الوطنية والدينية والاقتصاد والإحصاء.