حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات، إذ يدخل عليه الطالب ويسجل البيانات المطلوبة للدخول إلى الامتحانات، موضحة أنّ التسجيل يبدأ غدًا الأحد 14 يناير، ويستمر لمدة شهر، على أنّ يُغلق باب التقديم 14 فبراير المقبل.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات

وأتاحت الوزارة، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات، من خلال الدخول من هنا، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط المحدد في الأعلى.

- كتابة البيانات الخاصة بالطالب وهي البريد والرقم السري، وإنّ لم يكن للطالب بريدًا على الموقع الخاص بالوزارة، ينشئ بريدًا ورقمًا سريًا، ثم يدخل على الرابط.

- كتابة اسم المحافظة والمنطقة الخاصة بالطالب.

- كتابة الشعبة الخاصة بالطالب، سواء علمي علوم أو رياضة أو أدبي.

- تسجيل وظيفة ولي الأمر.

- رفع صور خاصة بالطالب 4*6.

- الضغط على كلمة «حفظ».

- طباعة الاستمارة الإلكترونية.

رسوم امتحانات الثانوية العامة

وحددت الوزارة، الخطوة التي تلي التسجيل في الاستمارة الإلكترونية وطباعتها، من خلال الآتي:

- تقديم 6 صور خاصة بالطالب مقاس 4*6.

- صورة من إيصال دفع المصروفات الخاصة بالثانوية العامة وقيمته 500 جنيه.

- إيصال دفع رسوم الامتحانات، وقيمته 210 جنيهات، وصورة منه.

- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر.

- طابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.