كشفت مصادر في عدد من شركات قطاع السياحة بمختلف المحافظات، حقيقة الإعلان عن أسعار عمرة شهر شعبان 2024 لمختلف الفئات والبرامج السياحية، مؤكدة أنه لم يتم الكشف عنها حتى الآن رسميا أو الإعلان عن تفاصيلها، وأن الفترة الحالية تشهد الإعلان عن تفاصيل وأسعار عمرة شهر رحب.

أسعار عمرة شهر شعبان 2024

وأوضحت المصادر في عدد من قطاعات شركات السياحة، أنه من المتوقع أن تقترب أسعار عمرة شهر شعبان 2024 من أسعار عمرة رجب، وستكون بالجنيه المصري، موضحة أن المواطن يبحث دوما عن أرخص برنامج لأداء العمرة، سواء كانت رجب أو شعبان أو رمضان أو شوال أو المولد النبوي.

أسعار عمرة شهر شعبان 2024 لمختلف الفئات

ولفتت المصادر إلى أن أرخص برنامج عمرة لشهر رجب 2024 يتراوح مابين 15 ألف جنيه إلى 17 ألفا و500 جنيه، للبرنامج الذي تبلغ مدته 4 ليالٍ متواصلة، وأن الفارق لسعر هذا البرنامج يعود للأيام التي يتم السفر خلالها للملكة العربية السعودية، منوهًا أن أسعار التذاكر تشهد تغيرا وفقا ليوم السفر ونسب الحجوزات.

وتابعت المصادر أن تفاصيل برنامج عمرة الترانزيت لشهر رجب 2024، تشمل عددًا من التفاصيل منها إقامة المسافر خلال تواجده بالسعودية، 3 ليالٍ بمكة المكرمة بأحد الفنادق ذات الـ3 نجوم، بجانب قضاء ليلة واحدك بالمدينة المنورة أيضا، وذلك بأحد فنادق الـ3 نجوم.