مواعيد 3 ليال مباركة في 2024.. الإسراء والنصف من شعبان والقدر

أسابيع قليلة تفصل جموع المسلمين عن استقبال أول أيام شهر رمضان المبارك، وهو موسم الطاعات التي تُرجى فيها المغفرة وإجابة الدعوات، ويسبق الشهر الفضيل ليلتان من أهم الليالي المباركة، ليلة الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان، ثم ليلة القدر، ويستعرض التقرير التالي مواعيدها بالتقويم الميلادي، في انتظار الرؤية الشرعية لبداية الشهور الهجرية، التي تعلنها دار الإفتاء في كل بلد إسلامي.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

أولى الليالي المباركة، ليلة الإسراء والمعراج، التي تحل يوم السابع والعشرين من شهر رجب، الذي يوافق 8 فبراير 2024، وقد يتغير وفق الرؤية، والإسراء والمعراج معجزة إلهية حدثت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القدس، بفلسطين، قبل أن يعرج إلى السماء.

موعد ليلة النصف من شعبان

أما ثاني الليالي المباركة، فهي ليلة النصف من شعبان، ولها عظيم الفضل، وموعد ليلة النصف من شهر شعبان لعام 1445 الهجري، يوافق يوم الأحد بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير لعام 2024، وذلك في انتظار تحديد الرؤية أيضا.

موعد ليلة القدر

والليلة الثالثة التي يجتهد المسلمون في شتى بقاع الأرضي في تحريها ونيل ثوابها وهي خير من ألف شهر، ليلة القدر، التي يعتقد الكثير من المسلمين أنها ليلة 27 من شهر رمضان، التي توافق 5 أبريل 2024، وقد ورد في السنة أن ليلة القدر في الليالي الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي ليالي 21 و23 و25 و27 و29 رمضان، التي ستوافق بالتقويم الميلادي 30 مارس، و1 أبريل، 3 أبريل، 5 أبريل، 7 أبريل 2024.