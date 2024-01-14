الأرصاد تحذر 3 محافظات من طقس الساعات القادمة.. أمطار غزيرة ورياح نشطة

حذرت الأرصاد 3 محافظات من طقس الساعات القادمة إذ تشهد أمطار غزيرة ورياح نشطة، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، في آخر أيام نوة الفيضة الكبرى التي ضربت المحافظات خلال الـ5 أيام الماضية.

وحذرت الأرصاد 3 محافظات وهى« مطروح، الإسكندرية، البحيرة»، من أمطار غزيرة ورياح نشطة كونهم المحافظات الأكثر تأثيراً بنوة الفيضة الكبرى، التي تضرب محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كما أدت إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط وارتفاع الأمواج إذ بلغ ارتفاعها 2.5 متر.

الأرصاد تحذر 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورياح نشطة

وتعرضت محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح» إلى سقوط أمطار غزيرة أمس، إذ رفعت الأجهزة المعنية في هذه المحافظات درجة الاستعداد القصوى؛ للتعامل مع مياه الأمطار لتسير الحركة المرورية أمام المواطنين بالتزامن مع تعرضهم لموجة من الطقس السيئ التي تستمر حتى نهاية اليوم.

نصائح للمواطنين للتعامل مع نوة الفيضة الكبرى

وأصدرت غرف العمليات المركزية في هذه المحافظات بيانات تضمن العديد من النصائح للمواطنين والمسافرين للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى الرياح الشديدة وجاءت النصائح على النحو الآتي:-

- عدم النزول في حالة الأمطار الغزيرة لاسيما الأطفال وكبار السن

- عدم القيادة بسرعات كبيرة على الطرق الرئيسية

- عدم النظر من النوافذ في حالة الرعد والبرق

- عدم الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية في الشوارع والميادين

- تقليل سرعة القيادة أثناء الرياح نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا

وعن درجات الحرارة المتوقعة في هذه المحافظات جاءت كالآتي

الإسكندرية العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات

البحيرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة