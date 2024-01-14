«حياة كريمة»: تبطين 60 كيلومتر ترع لخدمة الأراضي الزراعية بقرى شرق القناة

قال الدكتور عصام يوسف، منسق مؤسسة حياة كريمة في القنطرة شرق بالإسماعيلية، إن المبادرة استهدفت إنشاء مجمعات زراعية في جميع قرى المركز، هدفها خدمة المزارعين وزيادة المساحة المزروعة، مؤكدا تبطين 60 كيلومتر ترع لخدمة الأراضي الزراعية بالمنطقة.

وأضاف «يوسف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مدينة القنطرة شرق من أكبر المدن التي تشتمل على مساحة كبيرة من إجمالي مساحة المحافظة، بينها مساحة كبيرة من الأماكن المزروعة بالخضر والفاكهة.

يوسف: الدولة تعمل على زيادة الرقعة الزراعية

وأكد منسق حياة كريمة، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالزراعة خلال الفترة المقبلة لتأمين احتياجات مصر من الغذاء، خاصة المناطق التي تنتج الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الحقلية كالقمح والأرز.

توفير الأسمدة والتقاوي للمزارعين

وتابع: المجمعات الزراعية موجودة في قرى الأبطال والتقدم وجلبانة والسلام، وستقدم جميع الخدمات الزراعية للمزارعين بدءا من الإرشاد الزراعي وتوفير متطلبات المزارعين من تقاوي وأسمدة زراعية للحصول على أفضل منتج.

وبحسب البيانات الرسمية لمديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، فإن القنطرة شرق تعد من أكثر المراكز التي تتضمن زراعات الذرة والأرز وعباد الشمس الزيتية والقطن والفول السوداني والسمسم، إلى جانب جزء من زراعة الأعشاب الطبية بمساحات تجاوزت 150 ألف فدان.

وقال منسق حياة كريمة، إن الدولة استهدفت تبطين ما يزيد عن 60 كيلومتر ترع تقريبا في قرى شرق قناة السويس لخدمة الأراضي الزراعية بعد توفير مياه الزراعة من مشروع سحارة سرابيوم، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية الهامة التي نقلت مياه الزراعة من غرب القناة إلى شرقها.