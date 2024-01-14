ماذا نقول عند رؤية البرق؟.. أدعية مستجابة رددها الرسول

ماذا نقول عند رؤية البرق، سؤال يطرحه الكثير من الناس تزامنا مع التغيرات الجوية وحالة الطقس، حيث تشهد البلاد في هذه الأيام هطول للأمطار في العديد من مناطق مصر تزامنا مع «طوبة»، وهو الشهر الأشد بردا في العام.

دعاء رؤية البرق

هناك العديد من الأدعية النبوية الصحيحة عند رؤية البرق، وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم «الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذى يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره»، وعن ابن عباس رضى الله عنه، قال النبى «الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله».

من أدعية رؤية البرق «اللهم إني اعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي القيوم الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا البلاء، إنك على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى الدرجات سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين».

دعاء رؤية البرق والرعد والمطر

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في دعاء رؤية البرق والرعد والمطر، إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له سننٌ أثناء نزول المطر وبعده وعند اشتداده؛ فيستحب للمكلف الحرص عليها، عند دعاء الرعد والبرق والمطر.

وأوضح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء: «إن من هذه السنن الدعاء عند نزول المطر، بـ دعاء رؤية البرق والرعد والمطر، قائلا: «استحباب التَّعرُّض له، بأن يقف الإنسان تحت المطر ويكشف عن غير عورته ليصيبه ويتطهر منه رجاء البركة ما لم يترتب على ذلك ضرر له».

وتابع: «إذا كثرت الأمطار وتضرَّر الناس، فالسنة أن يدعى بصيغة: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، شكر الله تعالى على نعمة نزول المطر»، ويقول: «مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ» متفق عليه».