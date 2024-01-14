حكم مستبعد يظهر في مباراة مصر وموزمبيق.. مستند يكشف التفاصيل
كتب:
حسن مظهر الدسوقي
07:22 ص | الأحد 14 يناير 2024
الحكم الكيني بيتراويرو كاماكو
يظهر الحكم الكيني بيتراويرو كاماكو الذي تم اختياره ضمن حكام الساحة في بطولة أمم أفريقيا واستبعاده من طواقم الفار في مباراة مصر وموزمبيق بافتتاحية بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
الكيني بيتراويرو كاماكو تم اختياره من جانب لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإدارة مباريات كحكم ساحة طوال فترة البطولة، ولم يتواجد في القائمة الرسمية التي تم نشرها من جانب كاف ضمن طواقم الفار.
مصدر يكشف سبب ظهور الحكم المستبعد
وكشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، كواليس اختيار حكم مستبعد من طواقم الفار للتواجد في مباراة مصر وموزمبيق قائلًا: «بالفعل الحكم الكيني لم يتواجد ضمن طواقم الفار لأنه قبل انطلاق البطولة لم ينجح في اجتياز الاختبار البدني ونجح في اجتيازه عند وصوله كوت ديفوار، لينضم بشكل طبيعي لطواقم الفار في البطولة ويتم اختياره ضمن طاقم مباراة مصر وموزمبيق».
وكانت لجنة الحكام بـ«كاف» اختارت الموريتاني دحان بيداه حكما لمباراة مصر وموزمبيق.