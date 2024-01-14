حكم مستبعد يظهر في مباراة مصر وموزمبيق.. مستند يكشف التفاصيل

يظهر الحكم الكيني بيتراويرو كاماكو الذي تم اختياره ضمن حكام الساحة في بطولة أمم أفريقيا واستبعاده من طواقم الفار في مباراة مصر وموزمبيق بافتتاحية بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الكيني بيتراويرو كاماكو تم اختياره من جانب لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإدارة مباريات كحكم ساحة طوال فترة البطولة، ولم يتواجد في القائمة الرسمية التي تم نشرها من جانب كاف ضمن طواقم الفار.

مصدر يكشف سبب ظهور الحكم المستبعد

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، كواليس اختيار حكم مستبعد من طواقم الفار للتواجد في مباراة مصر وموزمبيق قائلًا: «بالفعل الحكم الكيني لم يتواجد ضمن طواقم الفار لأنه قبل انطلاق البطولة لم ينجح في اجتياز الاختبار البدني ونجح في اجتيازه عند وصوله كوت ديفوار، لينضم بشكل طبيعي لطواقم الفار في البطولة ويتم اختياره ضمن طاقم مباراة مصر وموزمبيق».

وكانت لجنة الحكام بـ«كاف» اختارت الموريتاني دحان بيداه حكما لمباراة مصر وموزمبيق.