تشهد البلاد تقلبات جوية عنيفة، مصحوبة بسقوط أمطار بين غزيرة ومتوسطة على عدد من المحافظات، مع رياح محملة بالأتربة، وظهور السحب الكثيفة، وإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل.

تحذير من 3 ظواهر جوية خطيرة تضرب البلاد.. ماذا يحدث في الصباح

ظواهر جوية متغيرة؛ عنيفة في بعض الأحيان، ضربت البلاد مؤخرًا ومن المقرر استمرارها حتى الغد، فيما انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير ما أثر على برودة الجو.

تحذير من 3 ظواهر جوية خطيرة

وفي هذا الصدد، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من الظواهر الجوية الخطيرة التي من المتوع أن تستمر حتى الغد، إذ أكدت «غانم» إن البلاد تتعرض لكتل هوائية شديدة قادمة من جنوب أوروبا: «الكتل دي منخفضة بشكل كبير في قيم درجة حرارتها وده مسبب صقيع في الجو».

ونوهت عضو الهيئة العامة للأرصاد خلال حديثها لـ«الوطن» عن تعرض البلاد لمنخفض جوي، بطبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 لـ 6 كيلو، فضلًا عن وجود السحب المنخفضة التي تحجب أشعة الشمس، وهو ما يزيد من الإحساس بالبرودة بشكل كبير.

لماذا تستمر الغيوم والبرودة؟

وأشارت منار غانم، إلى أن نشاط الرياح والشبورة المائية، جاءت نتيجة الظواهر الجوية التي تؤثر بشكل كبير على الجو.

متى يتحسن الطقس؟

وعن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ، فمن المتوقع استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الغد، خاصة بفترة الصباح والساعات المتأخرة من الليل، بينما ستعود الأجواء دافئة يوم الثلاثاء المقبل.