«The Beekeeper» يحقق 6.7 مليون دولار في أول يوم بدور السينما

تصدّر فيلم «The Beekeeper» قائمة الإيرادات في يومه الأول بدور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، محققًا 6.7 مليون دولار، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم ما بين 17 إلى 19 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وذلك وفقًا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلم «The Beekeeper» من إخراج ديفيد آير وتأليف كيرت ويمر، الفيلم من بطولة جيسون ستاثام، وإيمي رافر لامبمان، وجوش هوتشرسون، وبوبي نادري، وميني درايفر، وفيليسيا رشاد، وجيريمي آيرونز.

تفاصيل فيلم «The Beekeeper»

تدور أحداث الفيلم حول معلمة تعيش بمفردها ولكن لديها مستأجر يعيش في مرآبها يدعى آدم كلاي، والذي يعيش حياة هادئة كمربي نحل، ولكنها تتعرض للنصب ويتمّ سرقة أكثر من 2 مليون دولار ينتمي معظمها إلى منظمة خيرية تديرها، وعندما تعثر قوات الشرطة على جثتها يتمّ القبض على كلاي على الفور من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكن يتمّ الإفراج عنه بعد ما يتحدد سبب الوفاة على أنه انتحار، ويبدأ بعد ذلك «كلاي» البحث عن المتورطين في النصب عليها من أجل تحقيق العدالة.