تفاصيل طقس شهر طوبة.. أجواء باردة تصل فيها الحرارة إلى 7 درجات ليلا

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة عن تداعيات ذروة نوة الفيضة الكبرى وتفاصيل بداية الأسبوع الثاني من شهر طوبة.

وأوضح أنَّ الأسبوع الحالي يشهد استمرار الأجواء الباردة لتلامس الـ7 درجات مئوية ليلاً وسط نشاط الرياح على معظم أنحاء البلاد، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع استمرار تكون السحب الممطرة على السواحل الشمالية وشمال غرب الدلتا وخاصة الإسكندرية وشمال البحيرة وتقترب من سواحل شمال الدلتا.

وأضاف أنَّه مع توقعات سقوط الأمطار الغزيرة في الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية، وفي حالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أهم 5 نصائح خلال الطقس البارد

وأكّد «فهيم» ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة التي تحمي الرقبة من البرد، والإكثار من المشروبات الدافئة وأطعمة فيتامين سي والأكلات الشتوية، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C وفيتامين D، مثل الفواكه والخضروات، التي تساعد على تجنب نزلات البرد والحفاظ على نظام المناعة ليعمل بشكل جيد.

وشدد «فهيم» على أهمية العناية بالنظافة المناسبة أثناء الطقس البارد بغسل اليدين عند الوصول للمنزل وقبل الأكل لتجنب البرد، مع الحرص على عدم لمس الفم أو العينين أو الأنف إذا لم تغسل يديك، مع الحصول على راحة كافية، والنوم 8 ساعات على الأقل.

أهم النصائح الزراعية

وأشار إلى أنَّ أجواء طوبة جيده فهي تعوض احتياجات البرودة نسبياً للأشجار المتساقطة والزيتون، كذلك فهي أجواء مثالية لتفريع القمح مع الحد من الطرد المبكر، ومثالية للتزهير والعقد للفول والبسلة المبكرة.

تابع أنَّ الأجواء جيدة للتحجيم الطبيعي في البطاطس الشتوي والبنجر والثوم والبصل المبكر، كما أنَّ الأجواء إيجابية للتلوين والتحجيم الطبيعي في الموالح، لكنه عند انخفاض الحرارة إلى ما دون المعدلات أو احتمالية تشكل الصقيع، كما ستكون أجواء سلبية للمانجو والنخيل وزراعات الخضر المكشوف.