هل يجوز للأرملة صرف معاش طليقها بعد إنهاء زيجتها الثانية؟.. «التأمينات» تجيب

حدد القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية، الأشخاص الذين يستحقون صرف المعاش عن الموظف المتوفى المؤمن عليه سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وفي حالة إذا كانت الزوجة تجمع بين معاشين زوجها ووالدها، وبعد فترة تزوجت من آخر، ولكن لم تستمر الزيجة لفترة طويلة، فهل يجوز لها أن تصرف معاش زوجها الأول مرة أخرى؟

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» إذا كانت الزوجة تستطيع أن تصرف معاش زوجها الأول المتوفى بعد طلاقها من زوجها الثاني.

وحسب القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية، إنه لا يجوز للزوجة الأرملة أن تقوم بصرف معاش زوجها الأول بعد زواجها من آخر لأنها أصبحت غير مستحقة ومن يستحق أن يصرف المعاش هو أولادها فقط إذا كان لها أولاد منه.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية، أنه بالنسبة للمعاش الخاص بوالدها فإنها يجوز لها أن تعود لصرفه مرة أخرى، ولكن هذه المرة كمطلقة وليست أرملة، وفي هذه الحالة ستكون مستحقة له.