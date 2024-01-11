هل السفر للخارج يوقف معاش الابنة عن والدها؟.. «التأمينات» تُجيب

حدد القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية، الأشخاص المُستحقين لصرف المعاش للموظف المؤمن عليه، سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص، وغالبًا ما يحصل عليه الأبناء أو الزوجة.

حالات قطع المعاش عن الابنة

وإذا كان المؤمن عليه متزوجًا ويعول عدد من الأبناء غير المتزوجين، فيحق لهم صرف المعاش، لكن هناك حالات يتم فيها قطع المعاش عن الزوجة إذا تزوجت، أو الابنه إذا سافرت إلى خارج البلاد، أو تزوجت هي الأخرى.

الأسباب وراء قطع المعاش

بالنسبة لقطع معاش الابنة في حالة السفر إلى الخارج، ولم تكن متزوجة، تجيب عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والأسباب التي تؤدي إلى قطع المعاش.

وقالت مصادر بالتأمينات الاجتماعية، إنه إذا كانت الابنة غير متزوجة، وتصرف معاش والدها، يحق لها ذلك، لكن إذا سافرت خارج البلاد، تقطع الهيئة المعاش عنها.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن هيئة التأمينات الاجتماعية تقطع المعاش عن الابنة في حالة سفرها للخارج، لأن «لما البنت تسافر برة احنا بنحسبها أنها هتكسب فلوس أكتر، فبيتم قطع المعاش عنها، وذلك على عكس الزوجة».