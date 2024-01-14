استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14-1-2024 في البنوك

يواصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14-1-2024 في البنوك استقراره، إذ لم يطرأ على أسعار كل العملات أي تغير منذ ختام تعاملات يوم الخميس الماضي، وذلك وفقًا لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14-1-2024 في البنوك، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه شراءً و8.22 جنيه بيعًا.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما يصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.25 جنيه للبيع و8.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

- وعن سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الأحد داخل ميد بنك يبلغ 7.97 جنيه للشراء أما سعر البيع 8.26 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك السويس

- كما يسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 8.19 جنيه شراءً و8.25 جنيه بيعًا.