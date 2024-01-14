تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم: متوسط 60 دقيقة نتيجة أعمال التطوير

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري، موضحة أسباب التأخيرات والتي تنتج عن تنفيذ أعمال مشروعات قومية، في إطار أعمال التطوير الشاملة للمنظومة.

تأخيرات السكك الحديدية

ووفق مستند من السكة الحديد، فإن التأخيرات مدتها 20 دقيقة وأقصاها 90 دقيقة، وهي كالآتي:

- تصل التأخيرات إلى 20 دقيقة على خط «القاهرة – الإسكندرية» بالوجه البحري.

- تصل التأخيرات إلى 80 دقيقة على خط «القاهرة – أسيوط» بالوجه القبلي.

- تصل التأخيرات إلى 60 دقيقة على خط «أسيوط – أسوان» بالخط القبلي.

- تصل التأخيرات إلى 90 دقيقة على خط «بنها – بورسعيد» بالوجه البحري.

- تصل التأخيرات إلى 45 دقيقة على خط «طنطا – المنصورة – دمياط» بالوجه البحري.

- تصل التأخيرات إلى 45 دقيقة على خط «قليوب – شبين القناطر – الزقازيق – المنصورة» بالوجه البحري.

مشروعات يُجر العمل عليها

وأشارت الهيئة إلى أنه ضمن المشروعات التي يُجر العمل عليها حالياً مشروع إنشاء وتنفيذ خط سكة حديد «الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس»، موضحة تقدم الأعمال في المشروع الذي يأتي في إطار تنفيذ «ممر السخنة - الإسكندرية» اللوجيستي، ويعمل على تيسير حركة تنقل المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وتعظيم حركة.