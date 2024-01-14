السكة الحديد تُصدر تعليمات مهمة بشأن طبع التذاكر للقطارات 

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات مُهمة بشأن تذاكر القطارات، مشددة على إدارة المطابع، بضرورة عدم طبع أي تذاكر للمحطات التي لا توجد بها شبابيك تذاكر أي أرصفة فقط وتُمسى محطات الـ «هلت» خاصة بمشرفي القطارات بدون غرامة لصرفها داخل القطارات، مؤكدة على الإدارة المالية، بضرورة عدم التصريح بطبع تذاكر «هلت» بدون غرامة بالقطارات لكشوف الطلب الواردة بالمحطات.

تقارير مشرفي القطارات

كما شددت الهيئة في مستند رسمي على الإدارة المالية، بالمراجعة على البيانات الواردة من تقارير مشرفي القطارات ومكاتب المتحصلات، ومتابعة التقارير الخاصة بوكلاء البيع المعتمدة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر لصرف التذاكر بخصوص صرف التذاكر على القطارات.

وأوضح مصدر مسئول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لـ «الوطن»، أن القرار يأتي بعد صدور قرار بإلغاء صرف تذاكر لمحطات الـ «هلت» بدون غرامة، موضحاً أن هذه المحطات كان يحق للراكب فيها استقلال القطار أولاً ثم حجز تذكرة دون التعرض لأي غرامة على عكس ما هو معمول في المحطات التي يتوافر بها شبابيك تذاكر، وذلك بعد توفير تذاكر في ماكينات الدفع الإلكترونية.

منافذ وكلاء البيع

كما شددت الهيئة على مشرفي القطارات بضرورة استخراج جميع التذاكر الكوامل أي التذكرة كاملة للركاب بالقطار بالغرامة المقررة والمعمول بها حاليا حسب نوع القطار واعتماد التذاكر المنصرفة من منافذ وكلاء البيع بالقطارات مع التأكد من وجود علامة الـ QR على التذكرة.