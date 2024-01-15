اعرف الفئات المستحقة للمساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

يسعى بنك ناصر الاجتماعي، إلى تقديم مساعدات للعديد من المواطنين، لتحقيق المساواة والعدل وتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي، من خلال توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

المساعدات نقدية أو عينية

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي العديد من المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع، سواء إذا كانت المساعدات نقدية أو عينية، ويتم الصرف على دفعات أو دفعة واحدة.

فئات تستحق المساعدات

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، الفئات التي تستحق المساعدات من بنك ناصر الاجتماعي.

وحدد البنك العديد من الأسر منها:

1- الأسرة التي تعيلها امرأة مُطلقة، أرملة، التي هجرها عائلها، أو أسرة المسجون.

2- أسرة الشخص المريض.

3- أسرة الشخص المُعاق.

4- الأيتام.

5- الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات.

6- الأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

7- الأسرة التي لديها أبناء حديثي الولادة «الأطفال المبتسرين».

8- الأسرة التي لديها طالب جامعي وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية أو مشروع التخرج النهائي له.

9- الأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياه الشرب نقية إلى منزلها.

10- الشخص الحاصل على شهادة محو الأمية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط.