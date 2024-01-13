أول شهادة ادخارية لبنك ناصر في 2024.. تمنح عائدا بـ1666 جنيها شهريا على كل 100 ألف

يستقبل بنك ناصر الاجتماعي، بداية من غدًا الأحد 14 يناير الجاري 2024، المواطنين الذين يرغبون بالادخار في الشهادات الجديدة التي أعلن عنها البنك، والتي تعد أول شهادة يطرحها في عام 2024.

تفاصيل شهادة بنك ناصر الادخارية الجديدة والتي تبدأ من 1000

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» تفاصيل شهادة بنك ناصر الادخارية الجديدة والتي تبدأ من 1000 جنيه، والتي تمنح العملاء فائدة سنوية 20% مع إتاحة الصرف شهريا.

شهادة ادخار لمدة 3 سنوات

وجاءت تفاصيل شهادة بنك ناصر الإدخارية الجديدة كالتالي:

- هي شهادة ادخار لمدة 3 سنوات.

- قيمة عائد الشهادة 20% سنويًا.

- صرف العائد على الشهادة شهريًا بشكل دوري.

تبدأ من 1000 جنيه ودون حد أقصى

وقالت مصادر في بنك ناصر الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن» إنه متاح شراء الشهادة بأي قيمة يستطيع المواطن أن يدخر فيها وتبدأ من 1000 جنيه ودون حد أقصى، وهو ما يعني أن أي شخص يستطيع فتح حساب ويقوم بالادخار في البنك، وبداية من الغد 14 يناير 2024 وفقًا للموعد الذي أعلنه بنك ناصر عن فتح شراء الشهادة.

عائد شهادة بقيمة 50 ألف جنيه

وأوضحت المصادر، أنه على سبيل المثال عند شراء الشهادة 50 ألف جنيه، فإن العائد السنوي عليها 20% أي مبلغ 10 آلاف جنيه سنويا ويمكن صرفه شهريا بقيمة 833 جنيه شهريًا.

عائد شهادة بقيمة 100 ألف جنيه

ولفتت إلى أنه على سبيل المثال عند شراء الشهادة 100 ألف جنيه، فإن العائد السنوي عليها 20% أي مبلغ 20 ألف جنيه سنويا ويمكن صرفه شهريا بقيمة 1666 جنيه شهريا.

ويسعي بنك ناصر إلى أن يُصبح بنك الادخار الأكبر في جذب أكبر عدد من العملاء، وذلك بطرح شهادة إدخار لمدة 3 سنوات وبمعدل عائد 20% سنويًا ودورة الصرف شهريًا.