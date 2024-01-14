«الرابطة الطبية الأوروبية»: اكتشاف أكثر من 300 متحور جديد لكورونا في 7 أشهر

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إن متحورات أوميكرون الجديدة تظهر بسرعة كبيرة، إذ جرى اكتشاف أكثر من 300 متحور جديد خلال 7 أشهر فقط، ومؤخرًا صُنف المتحور JN1 على أنه مثير للقلق وتحت المراقبة.

تضاعف أعداد الإصابات

وأضاف في حوار عبر تطبيق « زووم » مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المتحور الجديد JN1 كانت نسبته بالعالم 10 % قبل 3 أشهر فقط، واليوم وصلت نسبته بالعالم إلى 62 %، ما يدل على سريع الانتشار.

المتحور الجديد JN1 لا يسبب أعراضا خطيرة للمرضى

وأشار إلى أن المتحور الجديد JN1 لا يسبب أعراضا خطيرة للمرضى، مشددا على أهمية الوقاية خاصة للفئات مثل كبار السن والحوامل والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.