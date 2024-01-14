«الأرصاد»: استمرار الأجواء الشتوية الباردة بسبب النشاط النسبي للرياح (فيديو)

أكّدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض قيم الحرارة، إذ شهد أمس تعمقًا في المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وهو ما أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وهو ما يؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس حتى اليوم.

نشاط نسبي للرياح وانخفاض درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي دينا شرف، أنّ هناك نشاط نسبي للرياح يجعلنا نشعر بشكل أكبر بانخفاض قيم الحرارة والبرودة، كما أن مصادر الكتل الهوائية على سطح الأرض قادمة من جنوب أوروبا منخفضة بشكل كبير في قيم حرارتها.

العظمى على القاهرة 18 درجة مئوية

وتابعت «من المتوقع أنَّ يستمر انخفاض قيم الحرارة وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، وبالتالي فإن الأجواء ستكون مائلة للبرودة وشتوية في فترة النهار في معظم المحافظات الشمالية، ومائلة للدفء في المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك في فترات النهار».

انخفاض الحرارة في فترات الليل

وأوضحت أنّ فترات الليل ستشهد انخفاضا في قيم الحرارة اليوم، وهذا الانخفاض سيكون محسوسًا في فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، لأنّ الصغرى في فترة الليل بالمحافظات الشمالية تكون بين 10 و12 درجة مئوية، مضيفة أنَّ الصغرى على محافظات شمال الصعيد تكون 5 و6 درجات، وبالتالي، فإن أجواء فترة الليل تكون شديدة البرودة وتصل أحيانا إلى حد الصقيع ويتكون على المزروعات في وسط سيناء أو محافظة الوادي الجديد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد: «يُتوقع على مدار اليوم سقوط أمطار ما بين المتوسط إلى الغزير والرعدية أحيانًا على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وستمتد إلى المحافظات الداخلية، لتكون خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وبعض الأماكن من الصحراء الغربية وقد تمتد إلى شمال الصعيد أمطار خفيفة».