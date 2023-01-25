آخر مستجدات إنشاء 10 كباري علوية بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي

تنفذ الدولة خلال الفترة الحالية، 10 كباري مهمة على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، وفقا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية، ويجرى تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

أماكن كباري طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، أبرز المعلومات لتلك الكباري، وفقا لبيان أصدرته الهيئة العامة للطرق والكباري:

الإسكندرية الزراعي

- تنفيذ 9 كباري علوية وكوبري مشاة.

- بلغت نسبة تنفيذ هذه الكباري الإجمالية 92%.

- الانتهاء من 6 كباري علوية، هي: «الشرقاوية – قلما – الشموت – عرب الرمل - طوخ طنبشا - كوبرى كفر الدوار العلوي».

الانتهاء من كوبري مشاة «دسونس الحلفاية»

- جار تنفيذ 3 كباري علوية «كوبرى جنبواي - كوبرى دسونس ام دينار - كوبرى كوم إشو».

- تسهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية.

- تعمل هذه الكباري على تحقيق السيولة المرورية بالطريق.

- تسهم هذه الكباري في إنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

- تشغيل كوبري عرب الرمل واجهور.

ضمن الـ10 كباري، بدأ التشغيل التجريبي لكوبري عرب الرمل واجهور بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، وفقا لقياسات الجودة العالية بطول 1.5 كم وبعرض 12 م لكل اتجاة بإجمالى 24 م للمساهمة في تخفيف الزحام عند منطقتى عرب الرمل وأجهور الرمل، وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.