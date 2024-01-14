مدبولي: 50 ألف موظف في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحي الحكومي الجديد يضم 50 ألف موظف، وينتقلون ويتحركون بمنتهى السلاسة، وعدد كبير منهم بدء السكن داخل العاصمة الإدارية أو حتى بأماكن قريبة منها، حيث جرى الانتهاء من تسكين الحي السكني الأول لإسكان الموظفين بالعاصمة، بنحو 10 آلاف وحدة بمدينة حدائق العاصمة الملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته باحتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ الحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة به 24 ألف وحدة سكنية بمختلف المستويات وتم بيعها بالكامل باستثناء أعداد بسيطة.