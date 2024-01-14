ما أفضل استثمار في الوقت الحالي؟.. ذهب أم شهادات ادخار

كشف الخبير الاقتصادي، وليد عادل، عن أفضل استثمار في الوقت الحالي، وذلك بعد طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر شهادات جديدة بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% شهريًا، وهما الأعلى في تاريخ البنوك.

وأضاف الخبير أنه في حال كان الاستثمار خلال عام سيكون أفضل استثمار في الوقت الحالي هي الشهادات، موضحا على سبيل المثال أنه إذا كان المبلغ 100 ألف جنيه تكون الأرباح عليه لعائد الـ27% مبلغ 127000 جنيه نهاية المدة.

أفضل استثمار في الوقت الحالي

وأشار إلى أنه في حال كان نفس المبلغ الـ100 ألف جنيه عند شراء عيار 21 من الذهب وهو تقريبًا سعره نحو 3200 جنيه، أي يمكن للشخص شراء تقريبًا 31 جراما، يكون المبلغ 125 ألف جنيه بدون ضريبة أو مصنعية عند البيع أو الشراء، وحتى في حال ارتفاع سعره مع نهاية العام الجاري، ما يؤكد أن الشهادات أفضل من الذهب على حد قوله.

الشهادات أم الذهب؟

وأضاف أن الشهادات تكون أفضل لعدد كبير من المواطنين، كونها أقل مخاطر عن الاستثمارات الأخرى ومضمونة، موضحًا أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن على المدى البعيد، أي في حال كان الشخص يريد الاسثتمار به، يجب العلم أنه سيتركه أعوام كثيرة بدون بيع.