أفضل شهادات ادخار في البنوك لعام 2024.. «الـ27%» ليست الوحيدة

أعلنت العديد من البنوك المصرية، إتاحة أنواع مختلفة من شهادات الادخار والاستثمار بعائدات مرتفعة، حيث أن الشهادات، التي أعلن عنها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مع بداية العام الجديد، والتي يصل عائدها السنوي إلى 27%، و23.5% في حالة الصرف شهرياً، لم تكن الوحيدة التي توفر عائداً مادياً مرتفعاً.

ويستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، عدداً من أعلى الشهادات الادخارية التي تتيحها البنوك المصرية للعملاء، بجانب الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع الذي يصل إلى 27%.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

- تتميز الشهادة البلاتينية بأنها ذات عائد ثابت.

- عائد 19%.

- عائد يصرف شهريا.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشهادة يقدر بـ 1000 جنيه.

شهادة بنك ناصر الجديدة

- مدة شهادة بنك ناصر 3 سنوات.

- عائد يصل إلى 20% سنويا.

- يتم صرف العائد شهريا.

شهادة القمة من بنك مصر

-الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت.

- عائد 19%.

- عائد يصرف شهريا.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشهادة يقدر بـ 1000 جنيه.

شهادة بنك القاهرة

- عائد ثابت 19%.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- عائد يصرف شهريا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه.

شهادة بريميام من البنك التجاري الدولي CIB

- سعر فائدة 18% سنوياً.

- عائد يصرف شهريا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه.

وخلال الأيام الأولي من العام الجديد 2024، أعلن بنكا مصر والأهلي المصري عن شهادة جديدة بعائد 27%، على أن يتم صرف العائد بنهاية مدة الشهادة، ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بنسبة 23.5% سنويًا، وهي الأعلى في السوق خلال العام 2024.