تشتري الشبكة ذهب ولا ألماس؟.. الشعبة توضح أبرز معايير الاختيار

تختلف ثقافات الكثير من المصريين في شراء المنتجات المختلفة، ويظهر ذلك بشكل كبير عند اتجاه الراغبين في الزواج لشراء الشبكة الخاصة بالخطوبة، والتي يختلف فيها الاتجاه نحو العديد من الأنواع، وكذلك الأعيرة.

وشهدت الفترة الأخيرة، اتجاه عدد كبير من الفتيات إلى إعلان رغبتهن في اقتناء الشبكة المصنوعه من الألماس بدلاً من المشغولات الذهبية، في حين أن هناك أخريات تفضلن المعدن الأصفر عن أي نوع آخر.

اختلاف أذواق المشغولات الذهبية

وقال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، إن اختلاف الاذواق والاتجاهات هو الحاكم الأساسي في اختيار الأشخاص لشراء الذهب أو الألماس في شبكة الخطوبة، موضحاً أنها ترجع في الأساس إلى اختيار شريكي الحياة.

وأضاف «المغربي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك فتيات تفضلن اقتناء الشبكة الألماس، وأخريات تفضلن الشبكة الذهب، وهو ما يختلف بحسب الأذواق والاتجاهات، وكذلك اختلاف الثقافات حول نوع الشبكة.

اقتناء الذهب الأصفر

وأشار إلى أنه في أغلب محافظات الصعيد والوجه القلبي، يفضل المواطنون اقتناء الذهب الأصفر، من فئة عيار 21، ويعتبرونه أفضل القطع التي يمكن يمكن اقتناؤها في الشبكة، وهو ما يرجع إلى ثقافتهم وقناعاتهم.

وهو على العكس من محافظة القاهرة، ففي العاصمة، يغلب الطبع والقناعة الأكثر انتشاراً إلى شراء الألماس في الشبكة، دون غيره من المجوهرات، لذلك يكثر الطلب عليه في القاهرة بشكل أكبر.

أما عن محافظات الوجه البحري، فهي تنقسم إلى نصفين، هناك من يفضل اقتناء الذهب من عيار 18، والبعض الآخر بفضل الألماس عند شراء الشبكة.

وأوضح «المغربي» أن اختيار نوع وخامة الشبكة يرجع في الأساس إلى تفضيلات وقناعات وأذواق العرائس وعائلاتهم، فهناك من يفضل الذهب، وهناك من يفضل الألماس.