القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا.. 10 ترددات في انتظارك
كتب:
ندى قطب
11:50 ص | الأحد 14 يناير 2024
تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا
انطلاقة استثنائية شهدتها بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الافتتاح الرائع الذي زينه فوز كوت ديفوار على غينيا بيساو، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات، فيما تنتظر الجماهير المصرية الظهور الأول لمنتخب مصر في البطولة.. تستعرض «الوطن» 10 ترددات للقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا.
10 ترددات.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا
تعتزم عدد من القنوات إذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا، طوال فترة البطولة، التي انطلقت، أمس، 13 يناير على أن تسدل ستائرها يوم 11 من شهر فبراير المقبل 2023، وبدأت بمباراة قوية تعتبر نهائي مبكر، بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة، على أن ينطلق مشوار منتخب مصر اليوم.
منتخب مصر سيكون على موعد مع موزمبيق في بطولة كأس أمم أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات للبطولة القارية، وذلك في السابعة مساء، على ملعب «جاردان بوتانيك»، ونستعرض في السطور التالية أبرز 10 ترددات للقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا.
قناة المغربية الرياضية 2024 TNT
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11157.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
قناة الجزائرية الرياضية
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12054.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
قناة بي إن سبورتس
التردد: 12604
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
قناة التونسية الأولى
التردد 10796
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
التصحيح الخطأ 4\3.
سبورت ديجيتال الألمانية
التردد Astra 19°E – 11186 V
قنوات TV 5.8
القمر الصناعي تركسات 42 شرقاً
تردد 12356 H - معدل ترميز 7100
CRTV الكاميرونية
تردد Eutelsat 8°W – 3832 L
قناة RTS السنغالية
التردد Eutelsat 9°E – 12034 V
- RTVGE – غينيا الأستوائية
التردد Astra 5°E – 12380 H
ORTM 1 / 2 المالية
التردد Eutelsat 9°E – 12034 V