القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا.. 10 ترددات في انتظارك

انطلاقة استثنائية شهدتها بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الافتتاح الرائع الذي زينه فوز كوت ديفوار على غينيا بيساو، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات، فيما تنتظر الجماهير المصرية الظهور الأول لمنتخب مصر في البطولة.. تستعرض «الوطن» 10 ترددات للقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا.

10 ترددات.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا

تعتزم عدد من القنوات إذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا، طوال فترة البطولة، التي انطلقت، أمس، 13 يناير على أن تسدل ستائرها يوم 11 من شهر فبراير المقبل 2023، وبدأت بمباراة قوية تعتبر نهائي مبكر، بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة، على أن ينطلق مشوار منتخب مصر اليوم.

منتخب مصر سيكون على موعد مع موزمبيق في بطولة كأس أمم أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات للبطولة القارية، وذلك في السابعة مساء، على ملعب «جاردان بوتانيك»، ونستعرض في السطور التالية أبرز 10 ترددات للقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا.

قناة المغربية الرياضية 2024 TNT

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة الجزائرية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة بي إن سبورتس

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة التونسية الأولى

التردد 10796

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

التصحيح الخطأ 4\3.

سبورت ديجيتال الألمانية

التردد Astra 19°E – 11186 V

قنوات TV 5.8

القمر الصناعي تركسات 42 شرقاً

تردد 12356 H - معدل ترميز 7100

CRTV الكاميرونية

تردد Eutelsat 8°W – 3832 L

قناة RTS السنغالية

التردد Eutelsat 9°E – 12034 V

- RTVGE – غينيا الأستوائية

التردد Astra 5°E – 12380 H

ORTM 1 / 2 المالية

التردد Eutelsat 9°E – 12034 V