تحذيرات من أجواء ممطرة في 10 محافظات.. كتل هوائية باردة ليلا

حذرت غرف عمليات الأزمات والطوارئ بمحافظات وجه بحري والقناة وشمال وجنوب سيناء، من حدوث عواصف شتوية ممطرة للغاية مع حلول مساء يوم الأحد، والتي تشتد حدتها على السواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء والعريش وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية.

تحذيرات من عواصف شتوية تضرب 10 محافظات

وكشف الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظات المعرضة لعواصف شتوية وأمطار غزيرة ورياح مساء يوم الأحد، تشمل «مطروح، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، العريش»، حيث تشتد الأمطار مع الاقتراب من منتصف الليل، وسط أجواء شديدة البرودة.

كتل هوائية باردة وصقيع بشمال الصعيد والقاهرة

كما أكد استمرار الصقيع والكتل الهوائية الباردة بشكل كبير في تلك المحافظات السابق ذكرها، مع نشاط حركة الرياح خلال ساعات النهار والليل، كما تمتد لشمال القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، وهو الأمر الذي يستوجب ارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج من البيت، وتجنب لمس الأعمدة الكهربائية، والسير على الطرق الرئيسية والفرعية بتمهل، نظراً لغزارة الأمطار خلال تلك الفترة.