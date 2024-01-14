انتظام سير امتحانات الصف الثاني الثانوي في أول أيامها بالمنوفية

توافد طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، على لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمحافظة المنوفية، حيث يؤدون أول امتحان في مادة اللغة العربية، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة مساء.

متابعة سير الامتحانات

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه يتابع سير امتحانات الصف الثاني الثانوي من خلال غرفة عمليات رئيسية في المديرية والغرف الموجودة في جميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى جولات للمدارس للاطمئنان على الطلاب وللتأكد من عدم وجود شكاوى.

موعد انتهاء امتحانات النقل

وتابع «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصف الأول الثانوي بدأ امتحاناته أمس بمادتي اللغة العربية والتاريخ، واليوم أولى أيام امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية، على أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول للأول الثانوي في 23 يناير، و24 يناير للصف الثاني الثانوي.