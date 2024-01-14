رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتظام سير امتحانات الصف الثاني الثانوي في أول أيامها بالمنوفية

كتب:

عصام علم الدين
10:04 ص | الأحد 14 يناير 2024
توافد الطلاب على المدارس بالمنوفية

توافد الطلاب على المدارس بالمنوفية

توافد طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، اليوم الأحد، على لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، بمحافظة المنوفية، حيث يؤدون أول امتحان في مادة اللغة العربية، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة مساء.

متابعة سير الامتحانات

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه يتابع سير امتحانات الصف الثاني الثانوي من خلال غرفة عمليات رئيسية في المديرية والغرف الموجودة في جميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى جولات للمدارس للاطمئنان على الطلاب وللتأكد من عدم وجود شكاوى.

موعد انتهاء امتحانات النقل

وتابع «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصف الأول الثانوي بدأ امتحاناته أمس بمادتي اللغة العربية والتاريخ، واليوم أولى أيام امتحانات الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية، على أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول للأول الثانوي في 23 يناير، و24 يناير للصف الثاني الثانوي.

اقرأ المزيد:

«التعليم»: طلاب الصف الثاني الثانوي دخلوا على منصة الامتحانات دون أي مشاكل

«تعليم القاهرة» تتابع سير امتحانات الصف الثاني الثانوي: نذلل العقبات

وكيل «تعليم الدقهلية» يتابع انتظام امتحانات الصف الثاني الثانوي في أول أيامها

انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي للترم الأول بالسويس اليوم

انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي في القاهرة والجيزة اليوم
بقلم عصام علم الدين